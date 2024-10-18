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محافظ الجيزة يعلن التعريفة الجديدة للسيارات بعد رفع أسعار البنزين - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يعلن التعريفة الجديدة للسيارات بعد رفع أسعار البنزين - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يعلن التعريفة الجديدة للسيارات بعد رفع أسعار البنزين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:19 مساءً - اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة
التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف الرسمية وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.

مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة
التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة
التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة
التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية.

التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة
التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة
التعريفة الجديدة للسيارات بالجيزة

وأعلن أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 - 01016050453.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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