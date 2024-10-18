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محافظ القاهرة: بنرات وملصقات بمداخل المواقف بالتعريفة الجديدة - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: بنرات وملصقات بمداخل المواقف بالتعريفة الجديدة - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: بنرات وملصقات بمداخل المواقف بالتعريفة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:18 مساءً -  أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

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تعريفة الركوب الجديدة

 وشدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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