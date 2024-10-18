محافظ القاهرة: بنرات وملصقات بمداخل المواقف بالتعريفة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:18 مساءً - أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

بعد زيادة البنزين، تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالإسماعيلية 23 جنيها ساعة الانتظار، تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة بعد زيادة البنزين

تعريفة الركوب الجديدة

وشدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

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