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السيسي: إفريقيا تمتلك فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية - أخبار كلمتك

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السيسي: إفريقيا تمتلك فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية - أخبار كلمتك

السيسي: إفريقيا تمتلك فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:56 مساءً -  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال كلمته بمنتدى أعمال تجمع البريكس: لعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوع أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية تصل إلى حوالى "65%" من سكانها.
 

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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