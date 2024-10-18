السيسي: نواصل تطوير وتنفيذ مشروعات البنية التحتية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:40 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تواصل مصر جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، فى مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجي والفريد لمصر.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبــد الفتــاح السيســى رئيس جمهورية مصـر العربيـة المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

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