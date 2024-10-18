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السيسي يستعرض إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص - أخبار كلمتك

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السيسي يستعرض إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص - أخبار كلمتك

السيسي يستعرض إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 01:16 م 10/18/2024 1:16:49 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تسير مصر بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبــد الفتــاح السيســى رئيس جمهورية مصـر العربيـة المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.

 وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.


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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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