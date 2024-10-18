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23 جنيها ساعة الانتظار، تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة بعد زيادة البنزين - أخبار كلمتك

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23 جنيها ساعة الانتظار، تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة بعد زيادة البنزين - أخبار كلمتك

23 جنيها ساعة الانتظار، تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة بعد زيادة البنزين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أعلنت محافظة القاهرة  تعريفة التاكسى الأبيض، وذلك بعد رفعها فى ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار

تعريفة المواصلات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية

تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة (صور)

تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة

 وأصبحت تعريفة التاكسى الأبيض الجديدة كالآتى: 10.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1كيلو متر و2 جنيها لكل كيلو متر و23 جنيها ساعة الانتظار، وتزداد بواقع 11.5 جنيه لكل ساعة إضافى.


تعريفة الركوب الجديدة

 وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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