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السيسي: نسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة ومواجهة الأزمات - أخبار كلمتك

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السيسي: نسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة ومواجهة الأزمات - أخبار كلمتك

السيسي: نسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة ومواجهة الأزمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:23 مساءً -  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تسير مصر بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبــد الفتــاح السيســى رئيس جمهورية مصـر العربيـة المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.

 وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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