الرئيس السيسي أمام منتدى بريكس: العالم يشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:08 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يشهد تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة، تتطلب تكاتف جميع الجهود، لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسي، باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.

جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى أعمال تجمع "البريكس" اليوم /الجمعة/.

واستهل الرئيس السيسي كلمته بالإعراب عن بالغ التقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دءوب، لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة، . في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.

وفي الإطار ذاته، ثمن الرئيس السيسي، انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس، الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التي ستفضي - دون شك - إلى تعزيز جهودنا، لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.