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مفاجأة بخصوص أسعار الكهرباء بعد ارتفاع الوقود - أخبار كلمتك

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مفاجأة بخصوص أسعار الكهرباء بعد ارتفاع الوقود - أخبار كلمتك

مفاجأة بخصوص أسعار الكهرباء بعد ارتفاع الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:08 مساءً -  تنتظر الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في ضوء القرارات الصادرة أخيرًا بزيادة أسعار المنتجات البترولية، وبما ينعكس على معدلات التضخم بالبلاد وثبتت اللجنة في قرارها صباح اليوم سعر المازوت خوفا من ارتفاع أسعار الكهرباء. 

 

تثبيت سعر المازوت لارتباطه بمحطات الكهرباء 

 وصرح مصدر بوزارة البترول “لكلمتك ” أن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وأن اللجنة تراعي بعض المشتقات التي تؤثر على حياة المواطن المعيشة ومنها السولار والمازوت. 


وأكد أن اللجنة تحدد  الأسعار الحالية بناء على أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأشار أن اللجنة أبقت علي تثبيت سعر المازوت وذلك لارتباطه بمحطات الكهرباء مؤكدا أن وزارة البترول بزيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات إنتاج الكهرباء إلى 6500 جنيه للطن في وقت سابق لانعقاد اللجنة التي أصدرت قرارها اليوم، وبذلك فالزيادة السابقة تتخطى نسبة الزيادة تصل إلى 160%، 

وأشار إلى أن سعر طن المازوت كان يسجل 2500 جنيه قبل الزيادة، موضحا أن الزيادة  رفعت  تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء. وأنه إذا تم رفع المازوت  مرة أخرى في هذه اللجنة كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير لشرائح الكهرباء.


واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى:

 

أسعار البنزين الجديدة 

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر 
بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر 
بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر 
السولار.... 13.50 جنيه/ لتر
و الكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر
و المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.

وغاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣

وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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