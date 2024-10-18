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تصل لـ 17 جنيها، تعريفة أتوبيسات النقل العام والجماعي بعد زيادتها - أخبار كلمتك

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تصل لـ 17 جنيها، تعريفة أتوبيسات النقل العام والجماعي بعد زيادتها - أخبار كلمتك

تصل لـ 17 جنيها، تعريفة أتوبيسات النقل العام والجماعي بعد زيادتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:07 مساءً -  أعلنت محافظة القاهرة تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعي، وذلك بعد رفعها فى ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار

تعريفة النقل العام

وفيما يلى أسعار تعريفة الركوب بأتوبيسات النقل العام:

  • الأتوبيس العادى 9 جنيهات بدلا من 8 جنيهات
  • الأتوبيس المكيف 17 جنيها بدلا من 15 جنيها
  • المينى باص 14 جنيها بدلا من 12 جنيها
  • المينى باص المكيف 17 جنيها بدلا 15 جنيها

تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة (صور)

بعد زيادة أسعار الوقود، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الأقاليم في القاهرة

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تعريفة الركوب الجديدة

 وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة. 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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