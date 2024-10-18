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السيسي: منتدى البريكس منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص - أخبار كلمتك

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السيسي: منتدى البريكس منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص - أخبار كلمتك

السيسي: منتدى البريكس منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:07 مساءً -  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى أعمال تجمع البريكس يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى المسجلة بمنتدى أعمال تجمع البريكس.

 وقال الرئيس السيسي: “نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية  والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا  لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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