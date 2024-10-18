السيسي: نقدر جهود بوتين لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:07 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أود بداية، أن أعرب عن بالغ التقدير، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري وما تم بذله من جهد دؤوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصـر العربيـة المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.



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