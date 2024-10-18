بعد زيادة أسعار الوقود، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف الأقاليم في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:02 مساءً - أعلنت محافظة القاهرة تعريفة ركوب سيارات السرفيس، بمواقف الأقاليم بعد رفعها فى ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار.

وفيما يلى أسعار تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم:

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

محافظ الشرقية يشكل لجنة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة قبل اعتمادها رسميًا، أسعار تعريفة الركوب بالإسكندرية



تعريفة الركوب الجديدة

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

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