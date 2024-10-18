الجيزة: انتظام عمل المراكز التكنولوجية اليوم الجمعة لتسهيل إجراءات التصالح بمخالفات البناء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة عن انتظام عمل المراكز التكنولوجية اليوم الجمعة، في خطوة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت المحافظة أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين على استخراج شهادة البيانات من المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمراكز المختلفة قبل انتهاء مهلة التصالح.

وأصدرت المحافظة قرارا بانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية يومي الجمعة والسبت بهدف توفير فرصة أكبر للمواطنين لتقديم طلبات التصالح وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الانتظار خلال أيام العمل الرسمية.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين.

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