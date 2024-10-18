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تموين الجيزة يشدد الرقابة على محطات الوقود بعد رفع الأسعار (صور) - أخبار كلمتك

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تموين الجيزة يشدد الرقابة على محطات الوقود بعد رفع الأسعار (صور) - أخبار كلمتك

تموين الجيزة يشدد الرقابة على محطات الوقود بعد رفع الأسعار (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:35 مساءً - قام السيد محمود بلاسى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بجولة تفقدية مكثفة منذ الصباح الباكر على عدد من محطات الوقود بالمحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لسوق المحروقات وضمان توافرها بأسعارها الجديدة. 

حملات مفاجئة على محطات الوقود بالجيزة

وشهدت محافظة الجيزة سلسلة من الحملات الرقابية المفاجئة التي شملت جميع محطات الوقود للتأكد من توافر جميع أنواع الوقود والالتزام بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا، كما تم التأكد من صحة الموازين المستخدمة في عملية البيع والتزويد ومدى مطابقتها للمعايير المحددة.

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توجيهات صارمة من مدير تموين الجيزة بشأن ارتفاع اسعار الوقود

وأصدر مدير تموين الجيزة توجيهات صارمة لجميع الإدارات التموينية بالمحافظة بضرورة تكثيف الجهود الرقابية على محطات الوقود والتعامل بحزم مع أي مخالفات، كما أكد أهمية التواصل المستمر مع المواطنين واستقبال شكواهم في حالة وجود أي تجاوزات.

وأسفرت هذه الحملات عن نتائج إيجابية حيث تم التأكد من توافر جميع أنواع الوقود بكميات كافية في جميع المحطات، كما تم التأكد من التزام المحطات بالأسعار الجديدة وعدم وجود أي نقص في الوزن.

وأكدت غرفة عمليات مديرية التموين بالجيزة عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين بشأن نقص الوقود أو ارتفاع الأسعار.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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