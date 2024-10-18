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في 20 مدينة.. تفاصيل طرح قطع أراضي سكنية لذوي الهمم - أخبار كلمتك

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في 20 مدينة.. تفاصيل طرح قطع أراضي سكنية لذوي الهمم - أخبار كلمتك

في 20 مدينة.. تفاصيل طرح قطع أراضي سكنية لذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:23 مساءً - أراضي ذوي الهمم.. في إطار حرص الدولة على توفير سبل الرعاية والاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة 426 قطعة أرض من إجمالي 8521 قطعة معلن عن طرحها فى 20 مدينة جديدة للأشخاص ذوي الهمم، أو ذويهم بالولاية.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه التفاصيل المتعلقة بـ حجز أراضي ذوي الهمم، من خلال السطور التالية:

طرح قطع أراضي سكنية لذوي الهمم

موعد حجز أراضي ذوي الهمم

وتوفر وزارة الإسكان كراسات الشروط موضحاً بها أسلوب السداد والمواقع والأسعار والمساحات، عبر موقع «مسكن - محور الأراض»، في الفترة من 7 نوفمبر 2024، وحتى 6 يناير 2025، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية.

المدن المتاح بها أراضي ذوي الهمم

وتوفر وزارة الإسكان أراضي ذوي الهمم، فى 20 مدينة جديدة تشمل مدن «غرب قنا الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - بدر - بني سويف الجديدة - حدائق أكتوبر - طيبة الجديدة - المنيا الجديدة - برج العرب الجديدة - أخميم الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - ناصر الجديدة - أسوان الجديدة - ملوي الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - الشروق - العبور».

طرح قطع أراضي سكنية لذوي الهمم
طرح قطع أراضي سكنية لذوي الهمم

كيفية التسجيل على حجز أراضي ذوي الهمم

- الدخول على الموقع الإلكتروني «مسكن - محور الأراضي»، من خلال الضغط هنـــــــــــا.

- إدخال البيانات الأساسية المتمثلة في «الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة».

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارت الخدمات المتكاملة.

- الدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار محور الأراضي من بين المحاور المطروحة، واختيار القطعة.

- سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بأحد الوسائل الآتية «ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان».

- إرفاق مستند السداد على الموقع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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