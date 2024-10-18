بعد تحريك أسعار البنزين.. تعرف على تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمطروح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:23 مساءً - قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو 15% سواء لـ خطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ 10 جنيهات خلال فصل الصيف للسيارات المكيفة، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسى بدء فتح العداد بقيمة 11.50 جنيه و4 جنيهات لكل كيلو.

واعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الأجرة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 لتصبح كالآتي:

أسعار السولار والبنزين بعد الزيادة

بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر

بنزين 92 بسعر 15.25 جنيهاً للتر

بنزين 80 بسعر 13.75جنيهاً للتر

السولار بسعر 13.50جنيهاً للتر، بينما تحرك سعر لتر

الكيروسين ليصبح 13.50جنيهاً لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه للطن.

وغاز تموين السيارات 7 جنيهات/م3

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

كما كلف محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام بالمتابعة من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب والاستاذ عمرمجاور مدير مشروع النقل الجماعي والدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز مع مسئولي المراكز بالمحافظة الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور علي المواقف ومحطات تموين السيارات ولم يتم رصد اى مشكلات

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لإستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 أو الخط الساخن 114لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.