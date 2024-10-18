الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

نقيب التمريض تتفقد مستشفى غمرة العسكري وتشيد بكفاءة الأطقم الطبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نقيب التمريض تتفقد مستشفى غمرة العسكري وتشيد بكفاءة الأطقم الطبية - أخبار كلمتك

نقيب التمريض تتفقد مستشفى غمرة العسكري وتشيد بكفاءة الأطقم الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:12 مساءً -  أجرت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض زيارة تفقدية إلى مستشفى غمرة العسكري، وتفقدت مختلف أقسام المستشفى وتواصلت بشكل مباشر مع أفراد هيئة التمريض، وأشادت بالمستوى العالي للأطقم الطبية والتمريضية في المستشفى، سواء بين الفنيين أو الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض.

 

فرق طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى

 وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن المستشفى يمتلك فرقًا طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، بدءًا من إدارة التمريض والمشرفات وصولًا إلى رؤساء الفرق التمريضية في الوحدات الحرجة.

وأشارت إلى دعم الإدارة بقيادة اللواء طبيب إبراهيم عبد الحي، مدير مستشفى غمرة العسكري، لأفراد التمريض، معربة عن تقديرها للمستوى المتقدم الذي لمسته في المستشفى. 
وأضافت نقيب التمريض أن هذا الصرح الصحي يمثل نموذجًا ناجحًا للمؤسسات الصحية في الدولة، معربة عن أملها في أن تحذو جميع المستشفيات في مصر حذو المستشفيات التابعة للجيش والشرطة وهيئة الرعاية الصحية.

وفي ختام زيارتها، قالت نقيب التمريض إنه تم الاتفاق على نشر وتفعيل ميثاق أخلاقيات المهنة، وتعزيز استخدام أدلة العمل الاسترشادية البالغ عددها 113 دليلًا، إلى جانب دعم أفراد التمريض أدبيًا ومعنويًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الربط السككي والتعاون البحري أبرز ملفات قمة النقل العربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق