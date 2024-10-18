نقيب التمريض تتفقد مستشفى غمرة العسكري وتشيد بكفاءة الأطقم الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:12 مساءً - أجرت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض زيارة تفقدية إلى مستشفى غمرة العسكري، وتفقدت مختلف أقسام المستشفى وتواصلت بشكل مباشر مع أفراد هيئة التمريض، وأشادت بالمستوى العالي للأطقم الطبية والتمريضية في المستشفى، سواء بين الفنيين أو الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض.

فرق طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن المستشفى يمتلك فرقًا طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، بدءًا من إدارة التمريض والمشرفات وصولًا إلى رؤساء الفرق التمريضية في الوحدات الحرجة.

وأشارت إلى دعم الإدارة بقيادة اللواء طبيب إبراهيم عبد الحي، مدير مستشفى غمرة العسكري، لأفراد التمريض، معربة عن تقديرها للمستوى المتقدم الذي لمسته في المستشفى.

وأضافت نقيب التمريض أن هذا الصرح الصحي يمثل نموذجًا ناجحًا للمؤسسات الصحية في الدولة، معربة عن أملها في أن تحذو جميع المستشفيات في مصر حذو المستشفيات التابعة للجيش والشرطة وهيئة الرعاية الصحية.

وفي ختام زيارتها، قالت نقيب التمريض إنه تم الاتفاق على نشر وتفعيل ميثاق أخلاقيات المهنة، وتعزيز استخدام أدلة العمل الاسترشادية البالغ عددها 113 دليلًا، إلى جانب دعم أفراد التمريض أدبيًا ومعنويًا.

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