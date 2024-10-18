معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:55 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024).

درجات الحرارة اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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