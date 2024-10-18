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المصرية لعلوم الطيران تستقبل الدفعات الجديدة ببرنامج صيانة الطائرات - أخبار كلمتك

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المصرية لعلوم الطيران تستقبل الدفعات الجديدة ببرنامج صيانة الطائرات - أخبار كلمتك

المصرية لعلوم الطيران تستقبل الدفعات الجديدة ببرنامج صيانة الطائرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - استقبلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الدفعات الجديدة من الطلبة الملتحقين ببرنامج صيانة الطائرات (هيكل ومحرك/أفيونكس) المعتمد من منظمتي إيكاو وإيكاو إيازا، تحت رعاية الطيار عزت متولي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب التنفيذي لـ الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وأقيم حفل الاستقبال بمقر كلية الدراسات المتخصصة بإمبابة، بحضور عميد الكلية، وعدد من قيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة.

وحضر الحفل المدير التنفيذي لشركة “سافيز” لخدمات الطيران، إلى جانب المهندسة أماني نوبي النجار، رئيس الجمعية المصرية لمهندسي الطائرات، التي تم تكريمها من قبل كلية الدراسات المتخصصة، وذلك تقديرًا لإسهاماتها البارزة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة والمعتمدة في مجال صيانة الطائرات.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد من الطلاب نظير أدائهم المتميز في العام الدراسي 2024-2025. 

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي عن البرامج والتخصصات التي تقدمها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بكلياتها ومعاهدها المختلفة، والتي تعمل تحت مظلة وزارة الطيران المدني المصري ووفقًا لتشريعات الطيران المدني. وقد أشاد الحضور بحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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