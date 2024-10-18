قرار رئاسي هام ورسائل مطمئنة من السيسي للمصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - شهد الأسبوع الرئاسي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر بشتيل الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدة مشروعات أخرى بوزارة النقل منها خط سكة حديد كفر داود - السادات ومشروع تطوير نظم الإشارات ببني سويف.

كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة لم نتوقف أبدا عن العمل في ظل الظروف الحالية.

السيسي: الإنفاق الكبير في قطاع النقل كان ضروريا

وأضاف الرئيس مستمرون في العمل لتطوير الريف المصري وقال الرئيس السيسي مؤكدا أن الإنفاق الكبير في قطاع النقل كان ضروريا فضلا عن أن هناك ثوابت في إدارة عملنا في كافة الأصعدة.

وقال الرئيس السيسي: تكدس السكان في بقعة صغيرة ونقص الخدمات استدعى عمليات تطوير وإنفاق كبير في قطاع النقل بعد سنوات من الإهمال.

السيسي: الرئيس الراحل السادات هزم خصومه وهو غير موجود

وأضاف الرئيس السيسي: كل فترة يتم التأكيد على أن الرئيس الراحل السادات هزم خصومه وهو غير موجود.

وقال الرئيس السيسي: سعينا من أجل بناء مستقبل للأجيال القادمة وتوفير الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وتابع الرئيس: نبني من أجل توفير مستقبل أفضل كما وجه الرئيس الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال قائلا: أدعو المستثمرين ورجال الصناعة للنظر إلى المنتجات التى يتم استيرادها والعمل على توطينها وأن هناك العديد من فرص العمل العديدة.

كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

أبطال حرب أكتوبر المجيد

كما كرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر المجيد وألقى الرئيس كلمة جاء نصها:

نجتمع اليوم في تقليد سنوي متجدد، للاحتفاء بانتصار - كان وسيظل - علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز.. معبرًا عن إرادة أمة، حولت الهزيمة إلى نصر، ورفعت أعلام مصر على أرض سيناء.. في ملحمة سطرها الجيش والشعب، ليحفروا في ذاكرة هذا الوطن بطولات النصر، الذي نفخر به.. جيلًا بعد جيل.



ورغم مرور واحد وخمسين عامًا، مازال معين نصر أكتوبر، يفيض بالعبر والدروس والتجارب، التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا.. وتؤكد لنا، أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات، هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف.. وهذه رسالة متكررة من الشعب المصري، على مدار السنوات.. باختلاف الصعاب والتحديات.

السيسي: سجل التاريخ العسكري بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر

لقد سجل التاريخ العسكري بحروف من نور، عظمة انتصار أكتوبر، إلا أنني أود التركيز اليوم، على دور الشعب المصري بأكمله، في تحقيق هذا الانتصار.. حيث قدم بجميع فئاته، مثالًا يحتذى به، في مساندة جيشه، ماديًا ومعنويًا.. وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال، وإنما يتحقق أولًا بوحدة الشعب، وصموده ووعيه وإيمانه، وإرادته في التحدي والنصر.

فقد كان نصر أكتوبر حقًا.. حكاية شعب.. حكاية آباء وأمهات، قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن.. حكاية زوجات وأبناء وبنات، عانوا مرارة الفراق.. حكاية كل مواطن؛ من شمال مصر لجنوبها، ومن شرقها لغربها، تحمل وصبر من أجل بلده … حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها، فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه المستحيل.. لتؤكد أن هذا الشعب، يبذل الغالي والنفيس لحماية أمنه وسلامة أرضه، ضد أي تهديد أو اعتداء.. وأن القوات المسلحة، هي الدرع الحصين الذي يحمى مقدرات هذا الوطن، مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته.

السيسي: الاستمرار فى بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام، وردع أى محاولة للتفكير فى الاعتداء عليــه

يحل علينا هذا العام نصر أكتوبر، في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة، يشهدها محيطنا الإقليمي.. تؤكد لنا من جديد، أن خيارنا للسلام العادل والمستدام، يفرض علينا الاستمرار فى بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السـلام، وردع أى محاولة للتفكير فى الاعتـداء عليــه.

ومن هذا المنطلق، فإن مساعي مصر الدائمة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، تنبع من موقع القدرة والقوة، والقناعة بأن السلام العادل والشامل، يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، والتخلى عن أوهام التوسع وسياسات العداء.. لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الصراع.

واسمحوا لي في ختام كلمتي، بأن أتقدم بأسمى آيات التقدير، إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة، في حرب أكتوبر وجميع الحروب.. وأقول لأسرهم وذويهم: "إن شعب مصر أصيل، لا ينسى من ضحوا من أجله، وأن مصر ستظل بارة بكم، كما كان أبناؤكم بارين بها".

السيسي يهنئ قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر

كما أتوجه بالتهنئة، إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر.. فقد كنتم على مدار التاريخ، حصن الوطن، ويده الضاربة في حماية أرضه وحفظ كرامته.

وتحية من القلب إلى المواطن المصري.. صاحب الإرادة والقرار، في معادلة مواجهة التحديات وتنمية القدرات.. وأؤكد أنه بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا، قادرون على تجاوز الظروف الصعبة، كما تجاوزناها من قبل.. مهما كانت صعوبتها.. وفي ذات الوقت نحرص على الاستمرار في التنمية، لتحسين ظروف المعيشة ولبناء مستقبل أفضل، تحظى فيه مصر، بالمكانة اللائقة، التي تستحقها بين الأمم.

حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

كما أدى حسن محمود رشاد اليمين القانونية رئيسا للمخابرات العامة.



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