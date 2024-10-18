مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر الـ 35 الإقليمي لأفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:06 صباحاً - الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 11:05 ص 10/18/2024 11:05:26 AM

وقع نادي ضباط المراقبة الجوية، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لتصبح الناقل الرسمي للمؤتمر الـ 35 الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبة الجوية، والذي ينعقد في مصر خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر الـ 35 الإقليمي لأفريقيا

ويستضيف نادي ضباط المراقبة الجوية المصري، هذا الحدث والذي يعد من أهم المؤتمرات العالمية في مجال المراقبة الجوية، حيث يجمع خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في هذا المجال الحيوي.

وكانت مصر قد استضافت المؤتمر الإقليمي (أفريقيا والشرق الأوسط) للاتحاد الفيدرالي الدولي للمراقبين الجويين IFATCA، أخر مرة قبل 43 عاما، تحديدا عام 1981، لذا يعد عودة استضافتها لهذا المؤتمر في دورته الحالية 2024، إنجازا قام به مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية المصري ويعد عودة قوية وحقيقية للمراقبة الجوية المصرية للاتحاد الفيدرالي الدولي والمشاركة الفعالة على المستوى الدولي لتتبوأ مصر مكانتها الطبيعية في الشرق الأوسط والعمق الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي في مجال المراقبة الجوية.

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