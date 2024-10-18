تسلسل زمنى، خريطة ارتفاعات البنزين والسولار خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:06 صباحاً - شهدت أسعار المواد البترولية خلال العام الجاري 2024، ارتفاعا غير مسبوق في سعر الوقود بجميع أنواعه سواء كان بنزين 80 أو 90 أو 95 بالإضافة إلى السولار.

وارتفع سعر أسطوانة الوقود بقرار من رئيس الوزراء لعدم تناول لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية أسعار أسطوانة البوتاجاز في بعض اجتماعاتها.

ترصد “كلمتك” في هذا التقرير مراحل ارتفاع أسعار المواد البترولية في العام الجاري، حيث انعقد اللجنة ثلاث مرات في عام 2024 على أن تنعقد المرة القادمة في الثلاث شهور الأولي من عام 2025.

وشهدت أسعار البنزين والسولار، اليوم، ارتفاعًا بحسب ما أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمواد ووزارة البترول والثروة المعدنية، وتعد هذه الزيادة الثالثة خلال العام الجاري، وذلك بزيادة مستمرة كل 3 أشهر في سابقة ارتفاع لم تشهدها المواد البترولية من قبل.

الزيادة الأولى

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت، في شهر مارس 2024، رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، لتصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، وارتفاع أسعار السولار ليصل إلى 10 جنيهات ووصول سعر أنبوبة البوتاجاز 100 جنيه.

الزيادة الثانية

وفي شهر يوليو الماضي، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، حيث قررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه، كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه، وسجل سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 15 جنيهًا، والسولار أصبح سعره 11.5 جنيه لكل لتر، والكيروسين أصبح سعره 11.5 جنيه لكل لتر، وسجل المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن. وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

الزيادة الثالثة والأخيرة في عام 2024

اليوم الجمعة، قررت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين والسولار وجاءت كالتالي:

أسعار الوقود الجديدة

- ارتفع سعر بنزين 95 من 15 جنيها إلى 17 جنيها.

-ارتفع سعر بنزين 92 من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه.

-زاد سعر بنزين 80 من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه.

- ارتفع سعر السولار من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه.

-ارتفع سعر المازوت الصناعي من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه.

- زاد سعر غاز السيارات من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

وقررت الوزارة تثبيت سعر المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.

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