بعد الزيادة الأخيرة، موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - عدلت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية صباح اليوم موعدها القادم، حيث أقرت الانعقاد بعد 6 شهور قادمة وليس ربع سنوي كما هو المعتاد منذ الإعلان عن هذه اللجنة في السنوات الماضية وقد وضعت الحكومة جدول زمني لرفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية في مدة أقصاها نهاية العام القادم.

وأكد مصدر بوزارة البترول لـ كلمتك أن قرار اللجنة بتعديل مواعيد انعقادها يرجع إلى الاقتراب من رفع الدعم كامل عن المواد البترولية، وذلك خلال نهاية عام 2025 على أن تكون اللجنة قد انتهت من رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية وبذلك فإن اللجنة قد ترفع نسب اكبر في سعر البنزين في انعقاداتها القادمة.

وأشار المصدر إلى أن الارتفاع في المواد البترولية هذه نسبة الزيادة في قرار اللجنة اليوم كانت مرتفعة عن الزيادات السابقة للمواد البترولية.

الأسعار الجديدة للمواد البترولية

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر

السولار.... 13.50 جنيه/ لتر

والكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر

و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.

وغاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

رفع الدعم عن المواد البترولية



صندوق النقد ورفع الدعم عن المواد البترولية

وأكد مصدر بالهيئة العامة للبترول أن صندوق النقد الدولي يوصي بإجراء تحريك جزئي لأسعار المنتجات البترولية ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق تتحمل جزء منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي، وذلك التزاما بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي له التأثير الأكبر علي رفع اسعار الوقود بسبب اشتراطاته إلغاء الدعم علي بعض السلع ومن أهمها الوقود لتوفير سيولة نقدية لسد الفجوة الاقتصادية.



رفع أسعار الوقود على مراحل متباعدة

وأشار إلى أن وزارة البترول سوف تعمل على تحريك أسعار الوقود خلال الفترات المقبلة على مراحل متباعدة للوصول للتكلفة الفعلية وإلغاء الدعم في موعد أقصاه نهاية العام القادم، وفي أبريل الماضي قدر صندوق النقد الدولي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 في العام المالي 2023,2024 إلى نحو 245 مليار جنيه خلال العام المالي 2024 ,2025.

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