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التضامن تعلن انتهاء فعاليات حملة "RED WEEK" بالتعاون مع الهلال الأحمر - أخبار كلمتك

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التضامن تعلن انتهاء فعاليات حملة "RED WEEK" بالتعاون مع الهلال الأحمر - أخبار كلمتك

التضامن تعلن انتهاء فعاليات حملة "RED WEEK" بالتعاون مع الهلال الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري تقريرًا عن انتهاء فعاليات حملة " RED WEEK"  التي أطلقها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات على مستوى  26 جامعة.

وبلغ إجمالي المستفيدين من الحملة ما يزيد على 40 ألف طالب على مستوى الجامعات المشاركة، حيث تم استثمار طاقات الشباب الجامعي في مصر من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع، كما بلغ إجمالي المتطوعين من الطلاب المنضمين جراء الحملة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات ما يقرب من 9 آلاف طالب.

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية أن الحملة عملت على تعريف الطلاب بمجالات التطوع بالهلال الأحمر المصري ودور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، حيث تم التركيز على نشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الإنسانية التي تساهم في دعم الأكثر احتياجًا.

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ومن جانبها قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الحملة قدمت كذلك التوعية بالتغذية الصحية السليمة، وتم تقديم نصائح وإرشادات علمية ساهمت في تحسين العادات الغذائية للطلاب، حيث هدفت هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة بين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازنًا ورفع الوعي بالإسعافات الأولية.

ونفذت الحملة في جامعات " القاهرة - الأزهر فرع القاهرة - حلوان– بنها – الزقازيق – السويس- طنطا- بورسعيد – المنصورة– الأزهر فرع المنصورة– كفر الشيخ – السادات – المنوفية – دمنهور – العريش – أسوان – الأقصر – جنوب الوادي – سوهاج – أسيوط  - الأزهر فرع أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد  - الجامعة الروسية ".

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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