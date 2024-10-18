بعد تثبيت الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس 17 أكتوبر، بتثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير عن موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية.

اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، من خلال السطور التالية:

موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي

يعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، للمرة السابعة خلال هذا العام في يوم 21 نوفمبر 2024.، من أجل تحديد أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وفقا لدورية اجتماعات البنك المركزي خلال العام الجاري.

الاجتماعات المتبقية للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في 2024

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات على مدار العام، عقدت منهم 6 اجتماعات حتى الآن، كان آخرهم الاجتماع الذي عقد أمس الخميس 17 أكتوبر، ليتبقى اجتماعات فقط، وهما:

- الاجتماع السابع لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 21 نوفمبر 2024.

- الاجتماع الثامن لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يكون يوم 26 ديسمبر 2024.

أبرز قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال العام 2024

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 1 فبراير

رفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 1 فبراير، سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 6 مارس

وفي الاجتماع الاستثنائي المنعقد في 6 مارس 2024، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، و رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 28 مارس

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية، يوم الخميس 28 مارس 2024، نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة في 6 مارس 2024.

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 23 مايو

واجتمعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس 23 مايو 2024، وأبقت على سعر سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 18 يوليو

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وذلك في الاجتماع الذي عقد في الخميس 18 يوليو 2024

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 5 سبتمبر

وخلال الاجتماع الخامس لـ لجنة السياسية النقدية للبنك المركزي في 5 سبتمبر، أبقت فيه على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 17 أكتوبر

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماع 17 أكتوبر، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.