أول إجراء من شعبة المخابز بشأن سعر رغيف الخبز البلدي بعد ارتفاع أسعار الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:18 صباحاً - كشفت الشعبة العامة للمخابز موقف أسعار رغيف الخبز المدعم في مصر بعد قرار لجنة التسعير البترولية صباح اليوم الجمعة، بزيادة أسعار الوقود.

سعر رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع أسعار البنزين

وقال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز إن وزارة التموين تدعم المخابز البلدية المدعمة، وستتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة السولار ليظل ثابتا على بطاقات التموين كما هو بسعر 20 قرشا.

أسعار الوقود الجديدة

أسعار الوقود الجديدة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، رفع أسعار الوقود، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ فـي شـأن التـسعير الجبـري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

سعر البنزين الآن

وجاءت أسعار الوقود الجديدة كالتالي:

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه.

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا، شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المـستهلك بـسعر 13.50 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة.

سعر الوقود في مصر

يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي:

13.50 جنيه لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شـامل الـضريبة على القيمة المضافة.

13.50 جنيه لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين الـسيارات شـامل الضريبة على القيمة المضافة.

13.50 جنيه لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي الـسولار شـامل الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الوقود اليوم

كما يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المـضغوط المـستخدم كوقـود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 7 جنيهات بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

سعر المازوت

يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 9500 جنيـه لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى.

يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى:

1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يـصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة.

6500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبـارًا من السـاعة 6 صباح اليوم ٢٠٢٤/١٠/١٨.

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