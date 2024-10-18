إلغاء رحلات، السكك الحديد تتحرك لمواجهة ارتفاع سعر السولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - تدرس الهيئة القومية للسكك الحديد تنفيذ خطة خاصة بها لتوفير الوقود وتقليل خسائرها بعد زيادة سعر السولار، خاصة أن 40% من تكاليف تشغيل القطارات تعتمد على السولار.



وشددت الهيئة على قطاع التشغيل والصيانة وكافة القطاعات الاهتمام بتوفير الوقود قدر الإمكان، والعمل على إلغاء بعض الرحلات الخاسرة لتوفير الوقود لما يمثله من ضغط على الأسعار وعلى تكلفة الرحلات.

أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

وقال مصدر مسئول بالهيئة: إن أسعار تذاكر السكك الحديدية، وخاصة على بعض الخطوط التى لم تتحرك منذ 12 عاما وخسائر السكك الحديدية وصلت إلى 5 مليارات سنويا ولا بد من إعادة تقييم الأسعار بالشكل الذى يراعى تقليص الخسائر وفى نفس الوقت يراعى ظروف الراكب متوسط الدخل.

وأكد أنه تم تعديل أسعار السولار الذى تستخدمه السكك الحديدية عدة مرات خلال الفترة الماضية، ومع ذلك لم تقم السكك الحديدية بزيادة أسعار النقل للركاب، وخاصة على الخطوط المميزة مما يساهم في زيادة الضغوط على السكك الحديدية.

كما أوضح أن السولار يمثل أكثر من 40% من تكلفة تذكرة الراكب، ويقسم باقى أعمال الصيانة للقطارات والسكك الحديدية، بالإضافة لرواتب العاملين بالسكك الحديدية، جميعها تمثل 60% من تكلفة تذكرة الراكب ولهذا فإن تحريك الأسعار فى المواد البترولية يتبعه زيادة فى تكلفة الرحلة وهو ما يدفع بالضرورة لتحريك أسعار التذاكر.

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