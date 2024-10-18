بعد تطبيق الزيادة اليوم، تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الوقود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - ارتفعت أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وذلك بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.



جاء ذلك في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وتم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن اليــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى:

أسعار الوقود الجديدة

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر

السولار.... 13.50 جنيه/ لتر

و الكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر

و المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.

و غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣

و تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

أسباب ارتفاع الوقود

وأوضح مصدر بوزارة البترول لـ“كلمتك ” أن دعم السولار ارتفع للضعف تقريبا لتصل تكلفته 20 جنيهًا للتر، علما بأن الدول المحيطة تبيع السولار بسعر يتخطى 35 جنيهًا، في حين يبلغ سعره بالأسواق العالمية حوالي 34 جنيها، مضيفا: “الدعم اليومي المقدم للسولار يخسر الدولة 450 مليون جنيه يوميا، ولو ضفنا دعم البنزين ودعم المحروقات التي يتم توريدها للكهرباء يتخطى الدعم مليار جنيه يوميا”.



ولفت إلى أن تكلفة دعم السولار تبلغ 400 مليون جنيها شهريا كما تبلغ تكلفة دعم البنزين مئات الملايين شهريا.

وأشار إلى أن تحريك أسعار المنتجات البترولية اليوم يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة في عمليات نقل الخام وهو ما أثر على التكلفة النهائية لأسعار الوقود.

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