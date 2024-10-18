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موقف تذاكر القطارات بعد زيادة سعر السولار - أخبار كلمتك

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موقف تذاكر القطارات بعد زيادة سعر السولار - أخبار كلمتك

موقف تذاكر القطارات بعد زيادة سعر السولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - قال مصدر مسئول بـالهيئة القومية للسكك الحديدية إن أسعار تذاكر القطارات لن تشهد أي تعديل خلال الفترة القادمة بعد تحريك سعر السولار.


أكد المصدر أن أسعار تذاكر القطارات يتم تحديدها بناء على دراسات مسبقة من قبل العديد من الجهات. 

وأضاف المصدر أن ارتفاع أسعار السولار سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد ويرفع تكلفة الرحلات ولكن حتى الآن لا جديد في أسعار التذاكر. 

أسعار الوقود الجديدة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، رفع أسعار الوقود، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لـسنة ١٩٥٠ فـي شـأن التـسعير الجبـري وتحديد الأرباح وتعديلاته.


سعر البنزين في مصر 2024

لتر البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه،  بدلًا من 12.25 جنيه لتر.

لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من 13.75 جنيه لتر.

 

أسعار البنزين والسولار اليوم

لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا، شامل الضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من 15 جنيهًا لتر.

 

لتر الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بـسعر 13.50 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة، 11.50 جنيه لتر.
 

سعر الوقود في مصر

كما ارتفع سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية بواقع جنيهين، حيث كان سعره قبل الزيادة 11.50 جنيه، أما الأسعار الجديدة جاءت كالتالي:

13.50 جنيه لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شـامل الـضريبة على القيمة المضافة

 

13.50 جنيه لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين الـسيارات شـامل الضريبة على القيمة المضافة.

 


13.50 جنيه لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي الـسولار شـامل الضريبة على القيمة المضافة.

 

اسعار البنزين والجاز اليوم

كما يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المـضغوط المـستخدم كوقـود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 7 جنيهات بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

 

سعر المازوت اليوم

يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 9500 جنيـه لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى.

يذكر أن سعر المازوت قبل الزيادة هو 8500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى.

 

كما يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالى:


1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة.


6500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

 يعمل بهذا القرار اعتبـارًا من السـاعة 6 صباح اليوم ٢٠٢٤/١٠/١٨.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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