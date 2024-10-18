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وزير التموين يكشف موقف رغيف الخبز المدعم بعد تحريك سعر السولار - أخبار كلمتك

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وزير التموين يكشف موقف رغيف الخبز المدعم بعد تحريك سعر السولار - أخبار كلمتك

وزير التموين يكشف موقف رغيف الخبز المدعم بعد تحريك سعر السولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:45 صباحاً - ارتفاع أسعار السولار، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وثباته واستقراره كما هو مُسعر على البطاقات التموينية بـ 20 قرشا للرغيف، وذلك بعد تحريك سعر السولار اليوم الجمعة.

 

ارتفاع أسعار الوقود الجديدة

 وأشار وزير التموين في بيان رسمي إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

 

سعر الوقود في مصر

وأكد وزير التموين أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

 

أسعار الوقود اليوم

 يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

 

كما أكد فاروق أن كافة الأدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى تؤكد على أهمية الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وخاصة القرار الوزاري رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، وسيتم التعامل بكل حزم حال عدم الالتزام ببنود القرار الوزاري، بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم وحرصًا علي حقوق المواطن التموينية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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