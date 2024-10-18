بعد زيادتها رسميا.. تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - أسعار البنزين.. أعلنت لجنة التسعير البترولية صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية منها السولار والبنزين والمازوت الصناعي.

أسعار البنزين والسولار اليوم

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لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، وقررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية، اعتبارا مـن اليوم، ومن المقرر أن تؤجل لجنة التسعير البترولية جلستها المقبلة بعد 6 أشهر، وجاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة على النحو التالي:

أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

-ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهاً للتر.

-ارتفع سعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر.

-زاد سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه للتر.

-ازداد سعر السولار إلى 13.50 جنيه للتر.

-ارتفع سعر المازوت الصناعي إلى 9500 جنيهاً.

- بينما بلغ سعر الكروسين ليسجل 13.50 جنيه/ لتر،

-وصل غاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣

كما قررت لجنة التسعير تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.