بعد الزيادة.. تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:05 صباحاً - أسعار البنزين والسولار.. تصدرت جملة أسعار البنزين والسولار الجديدة، البحث على المحرك جوجل، وذلك بعد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بفرض زيادة جديدة على أسعار المنتجات البترولية.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

ويستعرض موقع كلمتك لمواطنيه الأسعار الجديدة لـ أسعار البنزين والسولار الجديدة، والمنتجات البترولية الأخرى، من خلال السطور التالية:

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح اليوم، وقررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية، اعتبارا مـن اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وجاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة على النحو التالي:

أسعار البنزين والسولار الجديدة

سعر البنزين 95 بعد الزيادة

- وارتفع سعر البنزين 95 لـ 17 جنيها لكل لتر، بعد أن كان 12.5 جنيه لكل لتر.

سعر بنزين 92 بعد الزيادة

- ارتفع سعر بنزين 92 بعد الزيادة 15.25 جنيه، بعد أن كان 13.75 جنيه.

سعر بنزين 80 اليوم بعد الزيادة

- ارتفع سعر بنزين 80 لـ 13.75 جنيه لكل لتر، بعد أن كان 12.25 جنيه.

سعر السولار بعد الزيادة الجديدة

فيما قررت لجنة التسعير التلقائي رفع سعر السولار أيضا ليسجل 13.50 جنيه/ لتر، بعد أن كان 11.5 جنيه للتر.

أسعار البنزين والسولار الجديدة النوع السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة قيمة الزيادة سعر بنزين 80 13.75 جنيه 12.25 جنيه 1.5 جنيه بنزين 92 15.25 جنيه 13.75 جنيه 1.5 جنيه بنزين 95 17 جنيها 12.5 جنيه 4.5 جنيه السولار 13.5 جنيه 11.5 جنيه 2 جنيه

سعر المازوت الجديد

وارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات إلى 9500 جنيها، بدلا من 8500 جنيها.

سعر الكروسين بعد الزيادة الجديدة

وارتفع أيضا سعر الكروسين ليسجل 13.50 جنيه/ لتر، بعد أن كان 11.50 جنيه.

سعر غاز تموين السيارات

وسعر غاز تموين السيارات ارتفع ليسجل 7 جنيهات /م٣

سعر المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية

وعن سعر المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية، فقررت لجنة التسعير التلقائي الإبقاء على سعره كما هو.

زيادة أسعار البنزين والسولار

وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الببنزين والسولار في إطار حرص الدولة على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.