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سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:46 صباحاً - حالة الطقس.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتساقط الأمطار، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، على السواحل الشمالية الشرقية، وتكون خفيفة الشدة قد تكون متوسطة، وتمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

حركة الرياح

أما عن حركة الرياح، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنها معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 202

حالة البحر المتوسط

وبينت هيئة الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، فذكرت «الأرصاد» أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 29 22
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 30 21
بنها 29 22
دمنهور 28 21
وادي النطرون 29 22
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 28 20
الزقازيق 29 21
شبين الكوم 29 21
طنطا 27 20
دمياط 28 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 30 20
السويس 29 21
العريش 28 18
رفح 27 18
رأس سدر 32 21
نخل 27 15
كاترين 24 13
الطور 31 21
طابا 28 22
شرم الشيخ 31 24
الإسكندرية 28 20
العلمين 27 19
مطروح 26 18
السلوم 25 17
سيوة 28 18
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 23
سفاجا 32 23
مرسى علم 33 24
شلاتين 33 25
حلايب 30 23
أبو رماد 31 23
رأس حدربة 30 24
الفيوم 29 20
بني سويف 30 20
المنيا 30 18
أسيوط 31 18
سوهاج 31 17
قنا 32 20
الأقصر 32 21
أسوان 33 22
الوادي الجديد 32 19
أبو سمبل 33 23

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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