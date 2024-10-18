الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وغاز السيارات بعد قرار زيادتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:25 صباحاً - سعر البنزين الآن، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، رفع أسعار الوقود، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لـسنة ١٩٥٠ فـي شـأن التـسعير الجبـري وتحديد الأرباح وتعديلاته.



أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة

لتر البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، بدلًا من 12.25 جنيه لتر.

لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من 13.75 جنيه لتر.

أسعار الوقود في مصر

لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا، شامل الضريبة على القيمة المضافة، بدلًا من 15 جنيهًا لتر.

لتر الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المـستهلك بـسعر 13.50 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة، 11.50 جنيه لتر.



سعر الوقود في مصر

كما ارتفع سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية بواقع جنيهين، حيث كان سعره قبل الزيادة 11.50 جنيه، أما الاسعار الجديدة جاءت كالتالي.

13.50 جنيه لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شـامل الـضريبة على القيمة المضافة

13.50 جنيه لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين الـسيارات شـامل الضريبة على القيمة المضافة.



13.50 جنيه لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي الـسولار شـامل الضريبة على القيمة المضافة.

أسعار الوقود اليوم

كما يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المـضغوط المـستخدم كوقـود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 7 جنيهات بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبـارًا من السـاعة 6 صباح اليوم ٢٠٢٤/١٠/١٨.

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