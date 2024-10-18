رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:52 صباحاً - أسعار الوقود الجديدة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، رفع أسعار الوقود، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لـسنة ١٩٥٠ فـي شـأن التـسعير الجبـري وتحديد الأرباح وتعديلاته.

أسعار البنزين والسولار

وجاء أسعار الوقود الجديدة كالتالي:

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.57 جنيه.

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا، شامل الضريبة على القيمة المضافة.

يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المـستهلك بـسعر 13.50 جنيه، شامل الضريبة على القيمة المضافة.



يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي:

13.50 جنيه لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شـامل الـضريبة على القيمة المضافة.



13.50 جنيه لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين الـسيارات شـامل الضريبة على القيمة المضافة.



13.50 جنيه لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي الـسولار شـامل الضريبة على القيمة المضافة.

كما يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المـضغوط المـستخدم كوقـود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 7 جنيهات بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقًا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبـارًا من السـاعة 6 صباح اليوم ٢٠٢٤/١٠/١٨.



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