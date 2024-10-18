الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - مفاجأة.. إحالة الشاب الذي صفعه عمرو دياب للجنح بتهمة الاعتداء على الفنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:00 - اللاعب علي غزال يرد على اتهامه بالنصب على المواطنين.. ماذا قال أمام النيابة؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس خطوة هامة لتعزيز دور مصر في تطوير البنية التحتية بإفريقيا - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

شروط القبول بوظيفة ضابط حركة بمصر للطيران - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شروط القبول بوظيفة ضابط حركة بمصر للطيران - أخبار كلمتك

شروط القبول بوظيفة ضابط حركة بمصر للطيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:36 صباحاً - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة ضابط حركة عدد (٥٩) فردًا بنظام عقد عمل (أحد عشر شهرًا) بالشروط الآتية:

مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون مسبوق بثانوية عامة لغات.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

السن لا يزيد على (۳۰) عامًا.

ذكور فقط لطبيعة العمل.

قبول العمل بنظام النوبات.

اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة:

(1) أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.

(۲) الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

 

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة. يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

( 5) تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو  وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢٢ حتى ٢٠٢٤/١٠/٣١، على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة وهي:-

 تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

البطاقة الرقم القومي سارية المؤهل الدراسي. الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

شهادة الميلاد " كمبيوتر ". - السيرة الذاتية (CV).

عدد (۲) صورة شخصية.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشرك ركة. مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

«البسوا تقيل».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق