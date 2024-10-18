بعد استشهاد السنوار، الأزهر ينعى "شهداء المقاومة الفلسطينية" الأبطال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:10 صباحاً - نعى الأزهر الشريف «شهداء المقاومة الفلسطينية» الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفسادًا، فقتلت وخرَّبت، واحتلت واستولت وأبادت أمام مرأى ومسمع من دول مشلولة الإرادة والقدرة والتفكير، ومجتمع دولي يغط في صمت كصمت الموتى في القبور، وقانون دولي لا تساوي قيمته ثمن المِداد الذي كُتبَ به.

الأزهر: شهداء «المقاومة الفلسطينية» كانوا مقاومين بحق

وأكد الأزهر أن شهداء “المقاومة الفلسطينية” كانوا مقاومين بحق، أرهبوا عدوهم، وأدخلوا الخوف والرعب في قلوبهم، ولم يكونوا إرهابيين كما يحاول العدو تصويرهم كذبًا وخداعًا، بل كانوا مرابطين مقاومين متشبثين بتراب وطنهم، حتى رزقهم الله الشهادة وهم يردون كيد العدو وعدوانه، مدافعين عن أرضهم وقضيتهم وقضيتنا؛ قضية العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.



الأزهر يشدد على أهمية فضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية

والأزهر إذ ينعى “شهداء المقاومة الفلسطينية”، فإنه يشدِّد على أهمية فضح كذب الآلة الإعلامية الصهيونية وتدليسها، ومحاولتها تشويهَ رموز المقاومة الفلسطينية في عقول شبابنا وأبنائنا، وتعميم وصفهم بالإرهابيين، مؤكدًا أن المقاومة والدفاع عن الوطن والأرض والقضية والموت في سبيلها شرفٌ لا يضاهيه شرف.

إسرائيل تكشف مفاجأة جديدة عن يوم اغتيال السنوار

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي فى وقت سابق من أمس الخميس، اغتيال يحيى السنوار، وكشف لاحقا أن العملية تمت الأربعاء وفضل التكتم لحين التأكيد من هوية الجثمان بعدما تعرض للتشويه نتيجة التفجيرات.

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