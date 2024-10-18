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أمطار ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير هام لهذه المحافظات - أخبار كلمتك

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أمطار ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير هام لهذه المحافظات - أخبار كلمتك

أمطار ورياح | بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وتحذير هام لهذه المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:39 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

حالة الطقس اليوم

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

سقوط أمطار

نوهت هيئة الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

حركة الرياح

وأوضحت «الأرصاد» أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 18 كتوبر وحتى يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2024

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 29 22
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 30 21
بنها 29 22
دمنهور 28 21
وادي النطرون 29 22
كفر الشيخ 28 20
المنصورة 28 20
الزقازيق 29 21
شبين الكوم 29 21
طنطا 27 20
دمياط 28 23
بورسعيد 28 24
الإسماعيلية 30 20
السويس 29 21
العريش 28 18
رفح 27 18
رأس سدر 32 21
نخل 27 15
كاترين 24 13
الطور 31 21
طابا 28 22
شرم الشيخ 31 24
الإسكندرية 28 20
العلمين 27 19
مطروح 26 18
السلوم 25 17
سيوة 28 18
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 23
سفاجا 32 23
مرسى علم 33 24
شلاتين 33 25
حلايب 30 23
أبو رماد 31 23
رأس حدربة 30 24
الفيوم 29 20
بني سويف 30 20
المنيا 30 18
أسيوط 31 18
سوهاج 31 17
قنا 32 20
الأقصر 32 21
أسوان 33 22
الوادي الجديد 32 19
أبو سمبل 33 23
باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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