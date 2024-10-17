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أجواء غائمة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس بالقاهرة غدا الجمعة 18 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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أجواء غائمة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس بالقاهرة غدا الجمعة 18 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

أجواء غائمة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس بالقاهرة غدا الجمعة 18 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - طقس القاهرة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في القاهرة غدا الجمعة 18 أكتوبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في القاهرة غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً.

طقس القاهرة

حالة الطقس غدا في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في القاهرة، تشهد غدا الجمعة أجواء غائمة جزئيا، مشيرة إلى أن حركة الرياح نشطة أحيانا، حيث ستكون سرعة الرياح (30كم/س).

ووفقا لهيئة الأرصاد، تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، أما الصغرى فتبلغ 22 درجة مئوية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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