محافظ القاهرة يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي ضد الفساد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:29 مساءً - شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لكوادر التنمية المحلية بمحافظة القاهرة بحضور مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ومدير وأعضاء الأكاديمية.

كلية التجارة بجامعة أسيوط تعقد ندوة بعنوان: "محاربة الفساد واجب وطني" محافظ الدقهلية: أحارب الفساد بميكنة المصالح الحكومية.. وأعد المواطنين بتحسن النظافة.. وعقوبات لمن يعطل مصالح الناس ( حوار )

مكافحة الفساد

شارك في البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ٣ أيام فى الفترة من ١٥ حتى ١٧ أكتوبر ٧٦ متدربًا من سكرتيري عموم الأحياء ومديري الإدارات الهندسية.

وقد تناول البرنامج التدريبي الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والفساد والأمن القومي، والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والحوكمة في مواجهة الفساد.

وقام محافظ القاهرة خلال الحفل بإلقاء محاضرة عن الرؤية الاستراتيجية للقاهرة، والتعاون مع المجتمع المدني لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.