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محافظ القاهرة يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي ضد الفساد - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي ضد الفساد - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي ضد الفساد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:29 مساءً - شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لكوادر التنمية المحلية بمحافظة القاهرة بحضور مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، ومدير وأعضاء الأكاديمية.

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مكافحة الفساد
شارك في البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ٣ أيام فى الفترة من ١٥ حتى ١٧ أكتوبر ٧٦ متدربًا من سكرتيري عموم الأحياء ومديري الإدارات الهندسية.

وقد تناول البرنامج التدريبي الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والفساد والأمن القومي، والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والحوكمة في مواجهة الفساد.

وقام محافظ القاهرة خلال الحفل بإلقاء محاضرة عن الرؤية الاستراتيجية للقاهرة، والتعاون مع المجتمع المدني لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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