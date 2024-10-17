تحذير من المترو للمواطنين قاطني محطة الكيت كات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:13 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، فقد تم تحديد موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات، ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك ليلة السبت 19 أكتوبر / الأحد 20 أكتوبر 2024 اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا.



وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة.

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