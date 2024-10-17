الصحة: فرق تفتيش تتفقد مستشفى حميات الإسماعيلية لإعادة توزيع الأجهزة الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية لضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة.

حملة تفتيش على مستشفى حميات الإسماعيلية

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الإسماعيلية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، وإدارة الجودة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبد الغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الاشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتابع «عبد الغفار» أنه خلال المرور على قسم الرعاية تلاحظ وجود عجز في القوى البشرية، مما يتسبب في ضعف نسب الإشغال التي لا تتجاوز 30% ويوم المرور 15% فقط، وتم التوصية بعمل مذكرة باحتياجات المستشفى من القوى البشرية والتواصل مع مديرية الصحة لتوفيرها، كما تلاحظ وجود جهازين منظار هضمي متوقفين، وبعض أجهزة المعمل، وتم التوجيه بعمل حصر للأجهزة لإعادة توزيعهم على المنشآت الأكثر احتياجًا، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى منهم.

واستكمل «عبد الغفار» بالمرور على مخزن المستلزمات الرئيسي تلاحظ عدم توافر بعض (مستلزمات مكافحة العدوى، ومستلزمات المطبخ، ومستلزمات القسطرة) وتم التواصل مع المديرية وتم توفير المستلزمات أثناء المرور، كما تلاحظ أيضًا عدم توافر بعض الأصناف من الأدوية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المديرية لإمداد المستشفى بنواقص الادوية، كما تم التوصية بالتسجيل على منظومة سلاسل الإمداد التابعة لهيئة الشراء الموحد.

وتابع «عبد الغفار» أن ملاحظات المرور أفادت أن المستشفى بحاجة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة وتم مخاطبة إدارة المشروعات لاتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اعتماد خطة الطوارئ ومنظومة الإطفاء وذلك بمخاطبة الجهات المعنية بالوزارة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور علي عيادة الجلدية بمحافظة الإسماعيلية التابعة لمديرية الصحة، وتم المرور على جميع الأقسام، لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تلاحظ خلال المرور على العيادات عدم استكمال بيانات المرضى بالملفات الخاصة بهم مثل (التشخيص، ومدة العلاج) وتم التوجيه باستكمال البيانات بملفات المرضى وتم تدريب المسئول عن التسجيل على أساسيات التسجيل الطبي.

حملات تفتيش للنهوض بالمنظومة الصحية

واستطرد «عبد الغفار» أنه تلاحظ عدم وجود تكليف مدير للعيادة وتم التواصل مع مديرية الصحة لسرعة استكمال الهيكل الإداري بالعيادة وتكليف مدير وذلك في خلال اسبوع، كما تبين قصور أعمال مكافحة العدوى، وبالتواصل مع المديرية تم تكليف مسئول مكافحة عدوى من قبل إدارة مكافحة العدوى وإدارة التمريض بالمديرية، وذلك لتدريب فريق مكافحة العدوى بالعيادة على المعايير والأساسيات الواجب تنفيذها للوصول إلى خدمة طبية ذات جودة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الفريق استكمل الجولة بالمرور على عيادة النفسية بالمحافظة التابعة لمديرية الشئون الصحية وتبين أثناء المرور أن العيادة بحاجة إلى توسيع وذلك لتلائم كافة الخدمات المقدمة، وتم التواصل مع المديرية، لتشكيل لجنة من إدارة المشروعات بالوزارة لدراسة زيادة الغرف، للنهوض بالمنظومة الصحية.

واستكمل «عبد الغفار» أنه تلاحظ وجود عجز بأعداد الأطباء بالعيادة، وتم التوجيه بعمل مذكرة باحتياجات العيادة من القوى البشرية، وإرسالها للمديرية والوزارة لسد ذلك العجز، حيث تم التواصل من قبل الفريق بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوى البشرية لتقديم خدمة طبية ذات جودة.

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