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وزير العدل يستقبل سفير اليابان لبحث التعاون في مجال الرقمنة والتطوير التقني - أخبار كلمتك

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وزير العدل يستقبل سفير اليابان لبحث التعاون في مجال الرقمنة والتطوير التقني - أخبار كلمتك

وزير العدل يستقبل سفير اليابان لبحث التعاون في مجال الرقمنة والتطوير التقني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:54 مساءً - استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان لدي جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل  اللقاء، رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين في كافة المجالات متطلعًا إلى مزيد من التعاون، لاسيما في مجالات الرقمنة والتطوير التقني.


ومن جانبه  قدم السفير التهنئة للمستشار عدنان فنجري وزير العدل بمناسبة تولي  منصبه الوزاري متمنيًا له التوفيق.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وعقب ذلك اصطحب الوزير السفير الياباني بجولة داخل مبنى الوزارة، تفقدا خلالها مركز استقبال الأطفال من أبناء العاملات والعاملين بالوزارة.

وقد أبدى السفير إعجابه الشديد بالتطور الملحوظ الذي شهده مقر وزارة العدل، وعلى الأخص توفير مكان لاستقبال أبناء العاملات والعاملين، مضيفًا أنها تجربة رائدة وفريدة يمكن الاستفادة منها لمساهمتها في زيادة إنتاجية العمل وتوفير الوقت والجهد، مُشيدًا بالتجربة المصرية في تمكين المرأة في كافة المجالات.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكدًا على أهمية فتح أفق تعاون مشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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