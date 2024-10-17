رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:38 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة مني رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما حضر الاجتماع المهندس محمد شكري، مدير مشروع بشركة SNC Lavalin، والمهندس أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لصناعة الكابلات، والسيد سامي سو، المدير العام لفرع الشركة الصينية CEEC في مصر، والمهندس ياسر نجيب، رئيس قطاع الطاقة وحلول المياه بشركة أوراسكوم للإنشاءات، وأدهم كامل، مدير مشروع بشركة بريسميان باور لينك، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل اللقاء أكد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة المصرية للعمل على إنتهاء المرحلة الأولى للمشروع في التوقيت المحدد خلال شهر مايو القادم، بحجم 1500 ميجاوات، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى البدء في المرحلة الثانية بحجم 1500 ميجاوات أخرى.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم التأكيد على تنفيذ المشروع وفقًا التوقيتات المحددة خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلي القاهرة خلال الأسبوع الجاري.

وفي ذات السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، علي ضرورة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المحددة، مؤكدًا أنه سيتم متابعة الشركات المنفذة بصورة شهرية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلتزام الوزارة بتنفيذ المشروع خلال التوقيتات المحددة سابقًا، وأنه يتم التنسيق مع الأشقاء في السعودية في هذا الصدد.

كما أستعرض المهندس/ محمود عصمت، مراحل تنفيذ المشروع، وجهود الوزارة بالتعاون مع الشركات المعنية في تنفيذ المشروع.

وتناول المهندس/ محمد شكري، الجوانب الفنية والموقف التنفيذي للمشروع ومراحله المختلفة، وتوقيت التنفيذ لكل مرحلة، مشيرًا إلى التقدم الإيجابي في معدلات التنفيذ.

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