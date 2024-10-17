رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة فورتيسكيو العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد شركة فورتيسكيو العالمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور معتز قنديل، الرئيس الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس محمد شكري، المدير الإقليمي للشركة، والمهندس فينس بيل، مدير الدراسات الإقليمي للشركة، و عمرو الديب، رئيس قطاع الأعمال والشراكة.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وصولا لتحقيق المستهدفات المرجوة في هذا الشأن، منوهاً إلى ما يتم اتاحته من حوافز وتيسيرات من شأنها أن تسهم في التوسع في إقامة المزيد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم لهذا القطاع.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتابع تنفيذ المشروعات التي تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها مع عدد من الشركات الكبرى، وخاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى تطلعه لاستمرار المشاورات مع شركة فورتيسكيو لوضع تصور متكامل لتنفيذ مشروع الشركة بمصر عبر توفير مختلف المتطلبات التي تمكن من ذلك، لاسيما الموقع الخاص بتنفيذ المشروع.

وأشار وزير الكهرباء إلى حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الطاقة المنتجة من خلال المصادر الجديدة والمتجددة، لافتا إلى ما يتم تنفيذه في هذا الصدد من مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما نوه وزير الكهرباء، خلال اللقاء، إلى الحرص على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، بحيث تصل إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة المنتجة وذلك بحلول عام 2030.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور معتز قنديل عرضاً حول نشاط شركة فورتيسكيو العالمية المتخصصة في مجال التعدين والطاقة الخضراء والتكنولوجيا، مشيراً إلى حجم أعمال الشركة حول العالم، وذلك بالنظر لكونها تأتي كرابع أكبر منتج لخام الحديد عالمياً، هذا إلى جانب نشاطها في مجال الطاقة الخضراء، والقضاء على الانبعاثات، وأيضا ما يتعلق بتطوير التكنولوجيا والتوسع في إقامة المزيد من مراكز الابتكار التقني والتصنيعي، منوهاً كذلك إلى ما تقيمه شركة فورتيسكيو من شراكات في هذا المجال.

وانتقل الدكتور معتز قنديل للحديث عن نشاط الشركة في مصر، مشيراً إلى اتفاقية الشراكة الموقعة مع الحكومة المصرية بشأن تطوير مشروع من أكبر المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، اعتماداً على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم تنفيذه من دراسات فنية تتعلق بهذا المشروع.

وتناول الدكتور معتز قنديل، خلال اللقاء، العديد من المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى خبرات الشركة الكبيرة في هذا المجال، وتطلعها لمزيد من التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل تنفيذ المشروع الموقع بشأنه الاتفاقية.