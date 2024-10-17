الأمن يستعين بتقنيات حديثة لتأمين زائري المتحف المصري الكبير.. صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - استعان رجال الأمن بأجهزة وتقنيات حديثة في تأمين المتحف المصري الكبير، وخلق أجواء آمنة للزائرين للاستمتاع بالمعالم الأثرية، وتصدير مشاهد متحضرة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين الزائرين، على مدار الأسبوع، وتنظيم دخولهم للمتحف.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية المتحف الكبير التي تبلغ مساحته 117 فدانا، يحتوي على عدد من القاعات التي ستضم القطع الأثرية، فتصل إلى 3 قاعات رئيسية وتلك القاعات تضم 12 قاعة داخلية، إلى جانب قاعة الدرج العظيم، وقاعتين للملك توت عنخ آمون حيث تعرض مقتنيات الملك الذهبي بالكامل والتي تبلغ عددها 5398 قطعة، على مساحة 7000 متر مربع.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بدأ التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم، ويضم المتحف مجموعة كبيرة من القاعات بمساحات شاسعة تعرض من خلالها أكثر من 50 ألف قطعة أثرية.