رئيس زامبيا يبحث مع سفير مصر فرص الاستثمار (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - التقى السفير معتز أنور، سفير جمهورية مصر العربية لدى زامبيا، بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله، الرئيس الزامبي هاكييندي هيشيليما.

واستهل الرئيس هيشيليما، المقابلة بالإشادة بالشراكة طويلة الأمد والعلاقات التاريخية بين مصر وزامبيا، منوهًا بشكل خاص للزخم الكبير الذى شهدته تلك العلاقة فى السنوات الأخيرة، فضلًا عن الحاجة الماسة لتعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية.

كما أشاد بالدور الريادي لمصر في أفريقيا والشرق الأوسط، والخبرات المتراكمة التي تتمتع بها في العديد من المجالات، ويأتى في مقدمتها التكنولوجيا والصحة والبنية التحتية، مشددًا على رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في تلك المجالات خاصة البنية التحتية واستغلال الموارد المائية.

وأعرب الرئيس الزامبي، عن تقديره للجهود المصرية لدعم الاستقرار في المنطقة العربية وأفريقيا، مؤكدًا الدور الريادى لمصر في الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة العربية وأفريقيا من خلال جهودها الدبلوماسية وعلاقاتها الطيبة بمختلف الأطراف.

من جهته، أثنى السفير معتز أنور سفير جمهورية مصر العربية، على العلاقات الثنائية بين البلدين، مستعرضًا أبرز ما شهدته تلك العلاقات من تطور فى الآونة الأخيرة وعلى رأسها إبرام صفقة توريد أدوية مصرية إلى زامبيا، والتنسيق القائم بين البلدين لبحث سبل تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية فى زامبيا، الى جانب تواصل الجهود المصرية لتعزيز وبناء القدرات للكوادر الزامبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للتنمية، بالإضافة إلى التعاون المثمر والمستمر على المستوى متعدد الأطراف.

منوها بوجه خاص بالتعاون الذى طبع العلاقة بين الجانبين خلال فترة الرئاسة الزامبية الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى «الكوميسا» والتى أعقبت الرئاسة المصرية للتجمع خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2023.