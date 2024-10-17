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حملات التفتيش الميداني لـ«الصحة» تفتح الأبواب لإصلاحات جذرية في الرعاية الصحية بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

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حملات التفتيش الميداني لـ«الصحة» تفتح الأبواب لإصلاحات جذرية في الرعاية الصحية بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

حملات التفتيش الميداني لـ«الصحة» تفتح الأبواب لإصلاحات جذرية في الرعاية الصحية بالإسماعيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة.

تفاصيل المرور الميداني في الإسماعيلية

من جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة استهدفت محافظة الإسماعيلية، حيث قام فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بزيارة مستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية بالوزارة، مثل القطاع العلاجي وإدارة الصيدلة وتنظيم الأسرة وإدارة الجودة ومكافحة العدوى والمشروعات، لاتخاذ الإجراءات الفورية لتحسين الخدمات.

تفقد الأقسام الطبية وحصر الاحتياجات

وأضاف عبد الغفار، أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والقسم الداخلي والعناية المركزة، للاطمئنان على حالة المرضى والتأكد من توافر الاحتياجات الضرورية، كما تم فحص قسم الأشعة وقسم التعقيم وغرفة النفايات لضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

ملاحظات فريق المرور وأبرز التوصيات

وأثناء المرور على قسم الرعاية، تلاحظ وجود عجز في القوى البشرية، مما أثر على نسب الإشغال التي بلغت 30% فقط، ويوم المرور 15%، حيث تم التوصية بعمل مذكرة لتحديد احتياجات المستشفى من القوى البشرية والتواصل مع مديرية الصحة لتوفيرها، كما تم اكتشاف توقف جهازين منظار هضمي وبعض أجهزة المعمل، وتم التوجيه بحصر هذه الأجهزة وإعادة توزيعها على المنشآت الأكثر احتياجاً لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

مخزن المستلزمات والأدوية

وأوضح متحدث الصحة، أن الفريق لاحظ نقصًا في مستلزمات مكافحة العدوى ومستلزمات المطبخ والقسطرة، وتم التواصل مع المديرية وتوفير المستلزمات أثناء المرور، فضلًا عن نقص بعض أصناف الأدوية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإمداد المستشفى بالنواقص المطلوبة، مع التوصية بالتسجيل على منظومة سلاسل الإمداد التابعة لهيئة الشراء الموحد.

أعمال التطوير ورفع الكفاءة

كما أوضح أن المستشفى بحاجة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة، وتم مخاطبة إدارة المشروعات بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى اعتماد خطة الطوارئ ومنظومة الإطفاء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.

متابعة العمل في عيادة الجلدية بالإسماعيلية

واستكمل الفريق جولته بزيارة عيادة الجلدية في الإسماعيلية، حيث تفقد جميع الأقسام لمتابعة سير العمل، وتم رصد عدم استكمال بيانات المرضى بالملفات، مثل التشخيص ومدة العلاج، وتم التوجيه باستكمال هذه البيانات وتدريب المسؤول على التسجيل الطبي.

عيادة النفسية وتوسيع الخدمات

كما تم تفقد عيادة النفسية بالمحافظة، وتبين أنها بحاجة إلى توسيع لتلائم الخدمات المقدمة، وتم التواصل مع المديرية لتشكيل لجنة من إدارة المشروعات لدراسة زيادة الغرف للنهوض بالمنظومة الصحية.

سد العجز في القوى البشرية

وأشار إلى أن الفريق لاحظ عجزاً في عدد الأطباء بالعيادات، وتم التوجيه بعمل مذكرة باحتياجات العيادة من القوى البشرية وإرسالها للمديرية والوزارة لسد هذا العجز وتقديم خدمة طبية بجودة عالية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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