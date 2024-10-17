الحجر الزراعي والمجلس التصديري يعقدان لقاء مع المصدريين لـ حل المعوقات التي تواجههم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - عقد الدكتور «محمد المنسي» رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية اجتماعا بحضور عددا من المصدريين ومحطات المعالجة المعتمدة وذلك تمهيدا للموسم التصديري الجديد لبحث أيه معوقات قد تواجههم والعمل علي تذليلها قبل الموسم.

وخلال اللقاء عرض المصدريين مطالبهم والتي وجه المنسي» على الفور بدراستها وعمل اللازم، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وتنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتذليل أية عقبات أمام المصدرين.

وبنهاية اللقاء تم تقديم الشكر للسادة ممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والسادة المصدريين ومحطات المعالجة المعتمدة مع التأكيد على أنه سيتم عمل عدة لقاءات مستقبلية معهم لحل أية معوقات قد تواجههم على المستوي الداخلي او الخارجي.